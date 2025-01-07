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Командира воинской части в Одессе задержали за вымогательство взяток

На Украине задержали командира воинской части в Одессе за получение взяток
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РИА «Новости»

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали командира одной из воинских частей в Одессе по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила одесская полиция Одесской области на своем сайте.

Имя фигуранта дела не называется. Мужчина требовал у подчиненных взятку в размере 30% по боевым выплатам, а тем кто отказывался платить, угрожал.

Задержанный требовал деньги на нужды воинской части и на ремонт техники. По данным правоохранителей, с июня по декабрь 2024 года он получил от личного состава более 400 тыс. гривен ($9,4 тыс.).

Его задержали во время получения взятки в размере 41 тыс. гривен ($966). Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Теперь командиру воинской части грозит тюремное заключение до 10 лет с конфискацией имущества.

В декабре недавно уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции в стране. По его словам, в начале конфликта украинцы «бились, проявляли инициативу», у них была цель, но теперь «у нормальных людей опускаются руки».

Ранее в Киеве задержали военкома, за взятки освобождавшего от мобилизации.

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