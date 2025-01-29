В Петербурге мужчина набросился с кулаками на пенсионерку из-за поведения ее собаки

78.ru: в Петербурге мужчина набросился на пенсионерку из-за ее собаки

В Петербурге мужчина ударил 73-летнюю пенсионерку из-за поведения ее собаки. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 28 января во дворе жилого комплекса на Парфеновской улице. Пожилая женщина выгуливала свою собаку, и та запрыгнула на бордюр, где летом разбивают клумбу. Это заметил незнакомый мужчина, который начал агрессивно высказывать недовольство и угрожать животному.

Хозяйка стала защищать питомца и перегородила агрессору путь к псу, и тогда мужчина сильно ударил ее в грудь. После этого он покинул место происшествия. Пенсионерка с трудом добралась до дома, у нее перехватило дыхание и поднялось давление.

Пострадавшая с дочерью обратились в травмпункт. Оттуда пенсионерку госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у нее ушиб грудной клетки и гематомы. Также у женщины подозревают перелом ключицы.

Пенсионерка находится дома, у нее постельный режим. Дочь женщины написала заявление в полицию.

Ранее россиянин напал с ножом на пенсионерку на улице, женщина в больнице.