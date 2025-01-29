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В российском регионе мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Глава Чувашии запретил мигрантам работать таксистами и педагогами
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Илья Наймушин/РИА Новости

В Чувашии мигрантам запретили работать в сфере продажи алкоголя и табака, на общественном транспорте и в такси, в сферах образования, культуры, спорта и развлечений. Об этом сообщило правительство республики.

Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев.

Отмечается, что эта мера направлена на сокращение количества нарушений миграционного законодательства и поддержку граждан России в вопросах трудоустройства. Работодателей обязали пересмотреть количество своих иностранных сотрудников и привнести изменения в соответствии с новыми правилами до 1 апреля.

Министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова уточнила, что соответствующий запрет не коснется граждан Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, а также высококвалифицированных специалистов, которые вправе осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации без разрешительных документов.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить административное наказание для нелегальных мигрантов.

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