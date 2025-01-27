Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала, как объяснить ребенку понятия «добра» и «зла»

Психолог Дугенцова: добро и зло с ребенком нужно обсуждать на конкретных примерах
close
Freepik

Чтобы сформировать у ребенка правильные ценности и объяснить ему смысл понятий «добра» и «зла», «плохого» и «хорошего», можно начать с обсуждения сказок. Однако важно не ограничиваться этим, обязательно разбирая с ними примеры реальной жизни, рассказала психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

Специалист посоветовала начать с чтения с детьми русских народных сказок, пояснив, что так им легче будет усвоить определенные ценности и культурные тонкости. Многие сказки – к примеру, немецкие и скандинавские – сильно отличаются, пояснила она. Позднее, когда ребенок учится уже в младшей школе, нужно говорить ему о своей точке зрения, объяснять то или иное событие, говорить, что можно делать, а чего нельзя.

С детьми постарше – подростками – так взаимодействовать не получится, предупредила специалист. По ее мнению, важно не ограничиваться в разговорах набором тем, а обсуждать примеры из реальной жизни, сложные темы.

«Если мы говорим про подростков, то не нужно замалчивать какие-то, например, новости. Родители часто стараются обезопасить своих детей от плохих новостей. Это ошибка», — заявила она.

В качестве примера эксперт привела сообщения о стрельбе в школе или подобную трагедию, посоветовав обсуждать это с ребенком, чтобы оценить его реакцию и при необходимости скорректировать его отношение к ситуации. Важно не навязывать мнение, как это происходит с детьми помладше, а стараться привести его к иному пониманию через вопросы и разговор. Задачей родителей Дугенцова назвала приведение примеров из реальности, которые позволяют подросткам лучше воспринимать информацию.

В целом разговоры с детьми, чтение правильных книг и обсуждение сложных тем – это основа воспитания, заключила психолог.

Ранее психолог объяснил, как правильно ссориться при детях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами