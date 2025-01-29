Россиянин взломал сейф, украл миллион у сына сожительницы и купил машину

В Удмуртии мужчина похитил более миллиона рублей у сына своей сожительницы

В Увинском районе Удмуртии задержан местный житель, который обокрал сына своей сожительницы. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 23-летний житель района. Мужчина сообщил о пропаже из сейфа более миллиона рублей. Выяснилось, что к краже причастен 43-летний отчим потерпевшего.

Ранее судимый подозреваемый с помощью угловой шлифовальной машины спилил металлическую дверь сейфа и похитил из него более одного миллиона рублей. На украденные деньги он купил автомобиль. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Петербурге неизвестные вынесли деньги из квартиры мужчины, пока тот лечился. Местный житель лежал в больнице, вернувшись в свою квартиру, он заметил, что неизвестный взломал сейф и похитил из него $40 тыс. (более четырех млн рублей). Обнаружив, что денег нет, мужчина обратился в полицию.

Ранее в Петербурге из квартиры на пятом этаже через балкон вынесли металлический сейф с $8,9 тыс.