Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Курчатовском институте» рассказали, как превратить Арктику в цветущий край

Ковальчук: ядерные технологии РФ способны превратить Арктику в цветущий край
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Применение новейших российских ядерных технологий совместно с природоподобными технологиями может способствовать превращению Арктики в цветущий край. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает ТАСС.

В пятницу, 17 января, в связи с 122-й годовщиной со дня рождения академика Игоря Курчатова специалист возложил цветы к нише с его прахом у Кремлевской стены. Тогда же он выразил уверенность, что следующей сценой для больших событий станет Арктика с ее колоссальными богатствами. Ковальчук пришел к такому выводу, проанализировав различные высказывания «соратников и недругов» РФ.

«Весь мир будет перемещаться туда», — подчеркнул президент исследовательского центра.

По его словам, в настоящее время РФ является ключевой страной из представленных в Арктике.

«Наши ядерные технологии и новые природоподобные технологии, то есть биоэкономика, объединяясь, превратят Арктику в цветущий край», — добавил специалист.

В то же время он обратил внимание, что для достижения данной цели российское общество должно консолидироваться.

Ранее в Кремле заявили, что российское руководство заинтересовано в сохранении атмосферы стабильности в Арктике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами