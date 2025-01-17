Применение новейших российских ядерных технологий совместно с природоподобными технологиями может способствовать превращению Арктики в цветущий край. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает ТАСС.

В пятницу, 17 января, в связи с 122-й годовщиной со дня рождения академика Игоря Курчатова специалист возложил цветы к нише с его прахом у Кремлевской стены. Тогда же он выразил уверенность, что следующей сценой для больших событий станет Арктика с ее колоссальными богатствами. Ковальчук пришел к такому выводу, проанализировав различные высказывания «соратников и недругов» РФ.

«Весь мир будет перемещаться туда», — подчеркнул президент исследовательского центра.

По его словам, в настоящее время РФ является ключевой страной из представленных в Арктике.

«Наши ядерные технологии и новые природоподобные технологии, то есть биоэкономика, объединяясь, превратят Арктику в цветущий край», — добавил специалист.

В то же время он обратил внимание, что для достижения данной цели российское общество должно консолидироваться.

Ранее в Кремле заявили, что российское руководство заинтересовано в сохранении атмосферы стабильности в Арктике.