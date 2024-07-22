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Россиянка везла в багаже песок с радиацией в 11 раз выше допустимой

Во Внуково таможенники задержали россиянку с радиоактивным вулканическим песком

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ФТС России

Сотрудники аэропорта Внуково остановили 42-летнюю россиянку с радиоактивным багажом. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила в официальном Telegram-канале.

Как рассказали инспекторы, женщина прибыла в Москву из Индии транзитом через ОАЭ. При прохождении гражданкой «зеленого» коридора система радиационного контроля показала превышение допустимых показателей в 11 раз.

В багаже инспекторы нашли у пассажирки черный песок. Женщина пояснила, что собрала его на побережье Индийского океана и привезла его для изготовления домашней косметики. Эксперты обнаружили в составе песка природный радионуклид – торий-232.

Поскольку по решению Роспотребнадзора на территорию России запрещен ввоз подобных веществ, песок изъяли и поместили в специальную камеру для долговременного хранения.

До этого в аэропорту Домодедово задержали гражданку Вьетнама с радиоактивным багажом.

Ранее в посылке из Таиланда нашли боксерские перчатки с марихуаной на миллион рублей.

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