Казахстан не считает переговоры с борта AZAL «сливом» расшифровок черных ящиков

Опубликованные переговоры с потерпевшего крушение вблизи аэропорта Актау борта Azerbaijan Airlines (AZAL) Казахстан не считает «сливом» расшифровок черных ящиков, поскольку данные отличаются от их содержимого. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, его слова приводит «Казинформ».

«Где-то в интернете кто-то что-то опубликовал. Это не означает, что это истина. Есть большое отличие от содержимого черных ящиков», — сказал он.

Бозумбаев отметил, что у экспертов из Казахстана, Азербайджана, России и Бразилии был равный доступ к информации при расшифровке бортовых самописцев.

«В расшифровке на базе компании CENIPA в Бразилии, которая под Минобороны Бразилии работает, участвовали наши эксперты, российские, азербайджанские, бразильские. Все имели равный доступ», — указал заместитель премьер-министра страны.

Он добавил, что обломки лайнера находятся в Казахстане, они обследованы международными экспертами.

«Они заключение свое дадут», — заключил Бозумбаев.

До этого сообщалось, что СК России анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 граждан России, включая 11-летнюю девочку, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии. Согласно информации казахстанского минздрава, в результате катастрофы выжили 29 человек.

Ранее президент России Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.