Мигрант с крупной партией гашиша попался полиции в Ленобласти

В Ленобласти поймали мигранта с крупной партией гашиша

В Ленинградской области правоохранители поймали иностранца с 15 килограммами наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России.

Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль для проверки на 42-м километре трассы Р-21 «Кола». За рулем машины находился 31-летний мигрант, который стал заметно нервничать при виде стражей порядка, и правоохранители заподозрили его в перевозке запрещенных веществ.

Автоинспекторы решили досмотреть автомобиль иностранца, и в ходе мероприятий нашли под обшивкой багажника брикеты с неизвестным веществом общей массой в 15 килограммов. Установлено, что в одном из них находится 482 грамма гашиша, исследование остальных веществ продолжается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранта на время расследования заключили под стражу.

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