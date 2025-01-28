Женщина отдала аферистам более 12 млн рублей после знакомства с молодым человеком на сайте

Женщина из Новороссийска поверила новому знакомому и отдала мошенникам более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Краснодарскому краю.

По словам самой пострадавшей, на сайте знакомств она общалась с молодым человеком, который рассказал ей об инвестировании и поделился своим успешным опытом. Женщина решила попробовать, после чего мужчина познакомил ее с братом, затем – с «начальником».

Пострадавшая зарегистрировалась на платформе и стала якобы инвестировать в проекты, которые предлагал «менеджер». Сначала она переводила на указанные мошенниками счета небольшие суммы, но позже суммы стали увеличиваться. Для «инвестирования» она взяла деньги из сбережений, в долг у знакомых и оформила кредит.

Спустя месяц женщина поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию. На данный момент в ситуации разбираются правоохранители.

В полиции напомнили, что не стоит верить незнакомцам, которые обещают крупный доход.

Ранее пенсионерка из-за мошенников лишилась 1,5 млн рублей и чуть не осталась без жилья.