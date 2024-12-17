Ученые рассказали, чем опасна черная плесень под обоями

Черная плесень, которая часто появляется на стенах под обоями, опасна для здоровья человека. Она выделяет в воздух микотоксин, который может привести к тромбозу и ишемии тканей, сообщили «Газете.Ru» ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.

«Как и любой другой вид, черная плесень распространяется через споры. Характеристики этого вида уникальны: быстрое размножение и рост на самых разных поверхностях, способность терпеть очень кислую среду и выделение токсичных веществ. Микроспоры могут легко попадать в квартиру, а далее все будет зависеть от того, благоприятный ли для размножения климат. Попав в необходимые условия, спора прорастает, и образуется грибница. Другие более короткие нити проникают вглубь поверхности. Любое место в квартире, где постоянная влажность и застойный воздух, потенциально пригодно для размножения», — сообщила доцент кафедры химии и биотехнологии Пермского Политеха Анастасия Зорина.

По ее словам, черная плесень выделяет в окружающий воздух микотоксины. Проникая в легкие, они вызывают резкое ухудшение самочувствия: кашель, аллергию, насморк, отеки верхних дыхательных путей, отравление. Особенно они опасны для людей с астмой и аллергиями, у которых воздействие грибков может спровоцировать более серьезные состояния.

Для создания непригодной для размножения грибка среды эксперт советует во время ремонта помещения использовать антисептические грунтовки, обеспечить умеренную влажность, регулярно проветривать, вовремя избавляться от испорченных предметов и продуктов, своевременно проводить проверку санитарного состояния вентиляции, водосточных систем, полов и потолков.

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