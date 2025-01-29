Россиянин похитил скульптуру ребенка у арт-объекта в российском городе

В Уфе у арт-объекта многодетной семьи оказалась украдена скульптура ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал GOROBZOR.

Неизвестный похитил скульптуру «золотого мальчика» у арт-объекта, изображающего многодетную семью. Позже злоумышленник попал в объектив камеры домофона — он поставил украденное в снег возле входа в подъезд.

В результате пропавшую часть арт-объекта обнаружили в яме возле дома. В городской мэрии сообщили, что «золотого мальчика» вскоре поставят на место. Также планируется передать информацию о случившемся в правоохранительные органы и установить личность вора.

До этого в центре Улан-Удэ мужчина украл из собора браслеты из натурального камня на 14 тысяч рублей. После этого вор направился на рынок и продал украшения, выручив за них суммарно тысячу рублей.

Ранее в Ярославской области женщина с ребенком в коляске ограбила магазин.