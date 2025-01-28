Мужчина обокрал собор в российском городе ради тысячи рублей

В центре Улан-Удэ мужчина украл из собора браслеты из натурального камня. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел еще в октябре прошлого года. Злоумышленник пришел в лавку, расположенную в соборе, и украл держатель, на котором было 20 браслетов из натурального камня. Он воспользовался моментом, когда продавец отвлеклась. Общая стоимость похищенного составляла 14 тысяч рублей.

После этого вор направился на рынок и продал браслеты, выручив за них суммарно тысячу рублей. Отмечается, что у злоумышленника уже есть судимости за подобные преступления.

В данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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