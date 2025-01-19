В Ярославской области женщина с ребенком в коляске ограбила магазин

В Ростовском районе Ярославской области молодая женщина с ребенком в коляске ограбила магазин детских товаров. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась сотрудница магазина, которая сообщила, что в торговый зал вошла покупательница с ребенком в коляске. Молодая мать сложила в коляску детское питание, несколько кукол и покинула торговую точку.

Личность подозреваемой удалось быстро установить, 23-летнюю россиянку задержали, возбуждено уголовное дело о грабеже, ей может грозить до четырех лет лишения свободы. В ходе беседы с полицейскими злоумышленница призналась, что продала похищенное на улице.

До этого сообщалось, что в Петербурге женщина украла из продуктового магазина 33 куска сыра и девять упаковок сливочного масла на общую сумму шесть тысяч рублей. После этого она распродала похищенное на улице. Воровку задержали, прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

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