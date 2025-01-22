Россиянам рассказали, как развивается отечественный рынок вяленой рыбы

В России продолжает развиваться рынок вяленой рыбы, ее продают в том числе и на маркетплейсах. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

По его словам, наибольшей популярностью в этом направлении пользуются бренды из Астраханской области и Поволжья. Чаще всего россияне покупают чехонь, воблу, леща, густеру и судака. В число самых продаваемых также входят пелядь, окунь, красноперка, щука, плотва, сопа, сом, берш, ерш, добавил эксперт.

Согласно данным аналитического агентства Агроан, лидером по производству вяленой, сушеной, соленой рыбы в России является Центральный федеральный округ — 33% от общероссийского объема. В тройку лидеров входят Северо-Западный и Сибирский федеральный округ.

В пресс-службе Росрыболовства до этого сообщили, что в России по итогам 2024 года вылов рыбы снизился на 8% относительно показателя 2023 года. За прошедший год на территории России выловили почти 4 млн 883 тысяч тонн рыбы и других водных биоресурсов. На Дальнем Востоке улов оказался меньше на 7,7% (3 млн 697 тонн). Преимущественно в регионе добывали минтай (1 млн 943 тысячи тонн), треску (107,2 тысячи тонн), сельдь — 450,4 тысячи тонн.

Ранее Россельхознадзор подвел итоги исследования рыбы из Черного моря.