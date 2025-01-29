Россиянам объяснили, как определяется хозяин питомца при расставании

Ветеринарный паспорт, договор купли-продажи, чеки и квитанции, которые подтвердят расходы на питомца, могут помочь суду определить хозяина животного при расставании пары. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Анастасия Федюнина.

По ее словам, при разводе супругов животных делят так же, как и другое нажитое имущество, поэтому один из них получит питомца, второй — компенсацию.

При этом зоопсихологи в этом вопросе советуют думать не о себе, а о питомце, потому что ему нужен хозяин, к которому он больше привязан. Ветеринар и зоопсихолог Ангелина Сиротина напомнила, что иначе животное будет испытывать стресс. Он, в свою очередь, может спровоцировать обострение различных заболеваний.

Зооинженер, зоотехник Наталья Базаркина до этого говорила, что не все породы кошек и не все животные одной породы проявляют свою привязанность к человеку. По ее словам, кошка сама по себе выбирает хозяина. Базаркина уточнила, что к дружелюбию склонны те питомцы, у которых все в порядке с психикой и характером. В связи с этим она советует обеспечить кошке хорошие условия содержания и проявлять хорошее отношение.

Ранее сообщалось, что пожилая хозяйка постирала кота в стиральной машине.