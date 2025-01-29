Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Настоятель пагоды в Камбодже отрезал пальцы подросткам-монахам

Настоятель пагоды в Камбодже за воровство отрезал пальцы монаху и служке
close
Depositphotos

В Камбодже арестовали настоятеля буддийской пагоды, после того, как он отрезал пальцы несовершеннолетним монаху и служке. Об этом сообщает газета Khmer Times.

37-летний Мао Вибол, служивший настоятелем буддийской пагоды Туол Ангкунх в провинции Прейвенг, уличил 16-летнего монаха-послушника и 15-летнего служку в краже пожертвований, а также риса, лапши и рыбных консервов. Разгневанный настоятель отрезал обоим подросткам пальцы, а затем выгнал их из пагоды.

О преступлении стало известно полиции, которая арестовала Мао Вибола. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Окружной комитет монахов лишил преступника сана.

5 декабря сообщалось, что итальянская монахиня арестована за связи с самой могущественной мафиозной сетью в стране. Арестованная выполняла роль связующего звена между преступной организацией и ее сообщниками в тюрьме.

Ранее владеющий джиу-джитсу священник отбился от грабителя с топором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами