Настоятель пагоды в Камбодже отрезал пальцы подросткам-монахам

Настоятель пагоды в Камбодже за воровство отрезал пальцы монаху и служке

В Камбодже арестовали настоятеля буддийской пагоды, после того, как он отрезал пальцы несовершеннолетним монаху и служке. Об этом сообщает газета Khmer Times.

37-летний Мао Вибол, служивший настоятелем буддийской пагоды Туол Ангкунх в провинции Прейвенг, уличил 16-летнего монаха-послушника и 15-летнего служку в краже пожертвований, а также риса, лапши и рыбных консервов. Разгневанный настоятель отрезал обоим подросткам пальцы, а затем выгнал их из пагоды.

О преступлении стало известно полиции, которая арестовала Мао Вибола. Ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Окружной комитет монахов лишил преступника сана.

5 декабря сообщалось, что итальянская монахиня арестована за связи с самой могущественной мафиозной сетью в стране. Арестованная выполняла роль связующего звена между преступной организацией и ее сообщниками в тюрьме.

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