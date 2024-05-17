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Россияне рассказали, как они проводят длинные выходные

Rambler&Co: треть россиян назвали майские выходные дополнительным отпуском

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Shutterstock

Треть россиян (29%) назвали длинные майские праздники дополнительным отпуском, следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co.

Чуть больше трети (35%) опрошенных в майские праздники занимаются делами, на которые обычно не хватает времени. Также 11% респондентов отметили снижение продуктивности в длинные выходные.

Почти половина (46%) россиян любят, когда длинные выходные проходят без работы, 15% не нравится такой график, 13% назвали длинные выходные слишком тяжелыми, а 25% опрошенных нормально переносят изменение графика.

Что касается финансовых трат, 61% респондентов тратят столько же денег, сколько и в обычные дни. У 14% опрошенных появляется желание тратить деньги, 13% экономят и проводят длинные выходные дома, а 12% заявили об увеличении своих трат.

Также аналитики Rambler&Co выяснили, какие выходные нравятся россиянам больше всего. Каждый пятый (20%) респондент назвал День России (12 июня), 20% — середину лета, 16% — конец лета. Также 15% опрошенных хотят иметь дополнительный отпуск перед Новым годом, а 8% хотят объединить длинные выходные 23 февраля и 8 марта.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 3 по 13 мая 2024 года. Всего в нем приняли участие 44 912 интернет-пользователей.

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