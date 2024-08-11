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В Приморье акула атаковала рыбаков и украла у них улов

В Приморье акула атаковала рыбаков, украла их улов и попала на видео

В Приморском крае рыбаки подверглись нападению голодной акулы и остались без улова. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka 25.

Инцидент произошел в заливе Петра Великого, группа мужчин рыбачила с судна возле острова Рейнеке. Одному из рыбаков повезло — попалась крупная рыба, однако вытащить ее из воды он не успел, в улов вцепилась акула и растерзала добычу.

Хищник еще некоторое время преследовал катер, чем изрядно напугал рыбаков. Как сообщил порталу Vladivostok.ru председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев, особь была порядка двух с половиной метров. По его словам, морские хищники обосновались в заливе из-за анормально теплой воды.

«Категорически не рекомендую позволять детям одиночные прогулки на сапах, особенно на островах. Возле нас ходили сразу три — и все крупные — особи. Мы пытались предупредить саперов поблизости, но особых успехов достигнуть не удалось, хотелось бы предупредить, что это опасно», — отметил Ермолаев.

Ранее школьница пострадала от нападения акулы во время подводного плавания.

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