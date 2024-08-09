Школьница пострадала от нападения акулы во время подводного плавания

Юная американка выжила после нападения акулы во время каникул в Белизе. Об этом сообщается на портале Aspen Times.

Инцидент произошел, когда школьница из Колорадо занималась подводным плаванием вместе с семьей. 15-летняя Аннабель Карлсон смогла отбиться от акулы, но получила серьезные травмы.

«Спасатели в Белизе сработали очень быстро. Она была доставлена вертолетом в медицинский центр. Быстрые действия команды экстренного реагирования в Белизе спасли ей жизнь», — отметила родственница пострадавшей.

Как сообщается, врачи смогли стабилизировать состояние девочки, после чего она была доставлена в США, где в настоящее время проходит лечение.

Всего за пару часов неравнодушные люди собрали почти $15 тыс., чтобы помочь семье оплатить медицинские счета. Сбор средств для Аннабель продолжается на платформе GoFundMe.

Ранее 14-летний мальчик, которого акула укусила за ногу, рассказал о пережитом ужасе.