В Старой Руссе ребенок выбежал на лед за мячом и провалился в полынью

В Нижегородской области мужчина спас второклассника, который едва не утонул в ледяной воде. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Ефимова.

Инцидент произошел 13 января, второклассник играл на берегу реки, побежал за мячом, выкатившимся на лед, и провалился в полынью. Выбраться из ледяной ловушки ребенок самостоятельно не мог. Его крики о помощи услышал случайный прохожий.

Мужчина не раздумывая бросился на помощь и вытащил мальчика на берег. Прибывшая на место бригада медиков оказала пострадавшему первую помощь, госпитализация мальчику не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Курганской области на реке Исеть у села Барино 10-летний мальчик, играя с детьми, провалился под лед. Ребенка вытащили на берег местные жители, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

Ранее в ХМАО на реке Обь первоклассники провалились под лед.