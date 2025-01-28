В Москве подростки направили на знакомого пистолет и заставили извиняться на коленях

В Москве нашли подростков, которых подозревали в насилии в отношении знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

По версии следствия, молодые люди подъехали на машине к дому на Рябиновой улице. Там они выманили из квартиры знакомого, направили на него пистолет и заставили подойти к машине.

После этого подростки потребовали, чтобы юноша встал на колени и извинился перед одним из молодых людей. Все происходящее знакомые снимали на камеру и опубликовали в соцсетях.

После произошедшего правоохранители разыскали юношей.

«Подозреваемые 2005 и 2009 годов рождения задержаны. С ними проводятся необходимые следственные действия», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. У фигурантов дома провели обыски, во время которых изъяли пистолет, документы и другие предметы.

Ранее в в Крыму школьники поставили мальчика на колени и избили из-за девочки.