Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве подростки направили на знакомого пистолет и заставили извиняться на коленях

В Москве задержали подростков, заставивших юношу встать на колени
close
Pixabay

В Москве нашли подростков, которых подозревали в насилии в отношении знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

По версии следствия, молодые люди подъехали на машине к дому на Рябиновой улице. Там они выманили из квартиры знакомого, направили на него пистолет и заставили подойти к машине.

После этого подростки потребовали, чтобы юноша встал на колени и извинился перед одним из молодых людей. Все происходящее знакомые снимали на камеру и опубликовали в соцсетях.

После произошедшего правоохранители разыскали юношей.

«Подозреваемые 2005 и 2009 годов рождения задержаны. С ними проводятся необходимые следственные действия», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. У фигурантов дома провели обыски, во время которых изъяли пистолет, документы и другие предметы.

Ранее в в Крыму школьники поставили мальчика на колени и избили из-за девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами