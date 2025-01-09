Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крымские школьники поставили мальчика на колени и избили из-за девочки

Mash: в Крыму школьники поставили мальчика на колени и избили из-за девочки
close
Depositphotos

В Крыму девятиклассники поставили шестиклассника на колени и избили из-за девочки. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле школы №10 города Ялты. Девятиклассники вывели младшего учащегося за территорию образовательного учреждения и заставили его извиняться на коленях. Его также избили. После произошедшего ребенок месяц провел на больничном, а теперь посещает психолога и не хочет возвращаться на учебу.

По словам матери пострадавшего, причиной стало то, что ее сыну и одному из девятиклассников одновременно понравилась одна и та же девочка, которая также обучается в шестом классе. Агрессоров поставили на учет, а классные руководители получили выговор. Отмечается, что подобные инциденты периодически происходят в этой школе. Полицейские провели проверку случившегося и не нашли правонарушений.

Ранее в московском метро школьники с пистолетом напали на пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами