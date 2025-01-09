Крымские школьники поставили мальчика на колени и избили из-за девочки

В Крыму девятиклассники поставили шестиклассника на колени и избили из-за девочки. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел возле школы №10 города Ялты. Девятиклассники вывели младшего учащегося за территорию образовательного учреждения и заставили его извиняться на коленях. Его также избили. После произошедшего ребенок месяц провел на больничном, а теперь посещает психолога и не хочет возвращаться на учебу.

По словам матери пострадавшего, причиной стало то, что ее сыну и одному из девятиклассников одновременно понравилась одна и та же девочка, которая также обучается в шестом классе. Агрессоров поставили на учет, а классные руководители получили выговор. Отмечается, что подобные инциденты периодически происходят в этой школе. Полицейские провели проверку случившегося и не нашли правонарушений.

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