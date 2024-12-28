На Ямале ребенок скатился с горки и попал под снегоуборочную машину

В поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО ребенок попал под колеса снегоуборочной техники, скатившись с горки. Об этом сообщает СУ К РФ региона.

Инцидент произошел 27 декабря, по данным URA.ru, школьник катался с горки на территории культурно-спортивного комплекса «Геолог». Во время спуска мальчик оказался под колесами тяжелой снегоуборочной техники, спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Томской области водитель сбил ребенка по пути в школу. Мужчина за рулем микроавтобуса не вызвал сотрудников ГАИ, а посадил пострадавшего в салон и подвез к учебному учреждению. Мальчик отделался ссадинами и испугом.

Ранее в Петербурге водитель попал в реанимацию, оказавшись между двух автобусов.