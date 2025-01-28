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В России впервые опубликовали документы из «желтой папки» Гитлера

Историки впервые в России представили документы из гитлеровской «желтой папки»
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Sueddeutsche Zeitung Photo/Global Look Press

Российское военно-историческое общество (РВИО) представило документы из «желтой папки» Адольфа Гитлера, впервые переведенные на русский язык. Об этом сообщили в рамках круглого стола РВИО.

Содержание тех документов огласил директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

«2 мая 1941-го, когда состоялось заседание гитлеровских статс-секретарей, от которого остался документ — меморандум, в этом меморандуме говорится, что на третьем году войны все снабжение Вермахта должно осуществляться за счет России», — сказал он.

Яковлев добавил, что данные действия привели бы к массовому голоду на территории СССР, это повлекло бы за собой гибель миллионов людей.

Недавно в сети появились выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей нацистского лидера Адольфа Гитлера. Тексты были опубликованы британской газетой The Daily Mail. Отмечается, что любовница боготворила немецкого диктатора.

Ранее в Польше нашли личный штандарт Гитлера.

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