В сети появились отрывки из дневника возможной любовницы Гитлера

В сети появились выдержки из дневника англичанки Юнити Митфорд, которая могла быть любовницей нацистского лидера Адольфа Гитлера. Тексты были опубликованы британской газетой The Daily Mail.

«Давно утерянные тайные дневники «английской подруги Гитлера» сегодня публикуются газетой Mail. Благодаря мировой издательской удаче дневник в кожаном переплете аристократки Юнити Митфорд открывает новые подробности о диктаторе, порицаемом во всем мире как главный злодей в истории, но которого она боготворила», — сообщается в преамбуле.

Биограф и историк Дэвид Прайс-Джонс, который выступил консультантом при публикации отрывков, считает, что они действительно принадлежали Митфорд.

Дочь британского аристократа, Юнити Митфорд увлеклась идеями нацизма, а также самим Гитлером — многие ученые предполагают на основе нарративных материалов той эпохи, что Митфорд и Гитлер поддерживали также интимную связь. В пользу этой версии говорит тот факт, что с момента знакомства Митфорд и Гитлера видели вместе не менее сотни раз.

В 1939 году после начала Второй мировой войны Митфорд выпустила себе в голову две пули из пистолета, но выжила. В 1940 году ее смогли переправить обратно в Англию, где она дожила до 1948 года.

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