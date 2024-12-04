В Польше нашли личный штандарт Гитлера

Национальный музей в польском городе Познани обнаружил в своей коллекции личный штандарт диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщило агентство РАР.

Артефакт идентифицировала искусствовед Александра Парадовская. Штандарт представляет собой полотно размером метр на метр, украшенное золотой вышивкой: в центре расположена свастика, обрамленная дубовыми листьями, а в углах — изображения орлов. Польские эксперты предполагают, что это может быть единственный сохранившийся штандарт, созданный специально для Гитлера.

«Тот факт, что это может быть единственное знамя такого рода, не вызывает у нас особой гордости, мы не планируем его демонстрировать», — сказал представитель музея Павел Осес.

По его словам, дальнейшие исследования находки не планируются, штандарт будет отправлен на хранение в музейный архив. Если заинтересованные лица или организации захотят увидеть знамя, мы предоставим доступ к объекту, добавил Осес.

Парадовская наткнулась на этот артефакт в ходе поиска экспонатов для выставки «Иллюзии всемогущества», посвященной архитектуре и быту в годы немецкой оккупации. Изначально искусствовед предполагала, что штандарт принадлежал рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, который в октябре 1943 года выступал в Познани с речами, где открыто говорил об уничтожении евреев. Однако в ходе изучения материала стало ясно, что Гиммлер использовал другое знамя. Парадовская пришла к выводу, что найденный артефакт принадлежал именно Гитлеру.

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