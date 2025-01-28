Огромная рыба напала на россиянку в аквариуме в Китае

Огромная рыба укусила россиянку, которая работает русалкой-аниматором в аквариуме в Китае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на видеозапись инцидента.

На кадрах видно, как рыба резко хватает девушку за голову.

По словам 22-летней Маши, рыба напала на нее 28 января в городе Сишуаньбань и повредила лицо, а также съела носовые зажимы и очки.

Девушка сообщила, что у нее сильно болят голова, шея и глаз. Работодатели выплатили пострадавшей 700 юаней (9,5 тысячи рублей) за моральный ущерб. Изначально они не хотели платить больше 500 юаней, отметила Маша.

Руководство парка запретило девушке рассказывать об инциденте. Работодатели неоднократно ей звонили и предупреждали, что ей нельзя публиковать в интернете видео с нападением рыбы.

До этого женщина из США потеряла руку, пытаясь отбиться от акулы, которая напала на нее во Флориде. Элизабет отплыла от берега и увидела в воде большой темный силуэт, который приближался к ней. Испугавшись, американка погребла в сторону берега и почувствовала острую боль. Оказалось, на нее напала акула. Рыба схватила женщину за руку и попыталась утянуть под воду, но Элизабет начала оказывать сопротивление и бить хищницу ногами и другой рукой. В итоге та оставила добычу, и американка добралась до берега, где ее ждала семья. Женщина призналась, что счастлива, поскольку осталась жива, несмотря на то, что лишилась конечности.

Ранее на Багамах ребенок пострадал от нападения акулы во время погружения в клетке.