Американка потеряла руку, пытаясь отбиться от акулы

Женщина из США потеряла руку, пытаясь отбиться от акулы, пишет Inside Edition. По словам американки, она счастлива, что осталась жива, хоть и лишилась конечности.

Элизабет Фоли рассказывает, что она, ее муж и трое их детей-подростков наслаждались отдыхом во Флориде, когда решили сходить на пляж. Женщина отплыла от берега и увидела в воде большой темный силуэт, который приближался к ней. Испугавшись, американка погребла в сторону берега и почувствовала острую боль.

Оказалось, на Элизабет напала акула. Рыба схватила женщину за руку и попыталась утянуть под воду, но Фоли начала оказывать сопротивление и бить хищницу ногами и другой рукой. В итоге та оставила добычу, и американка добралась до берега, где ее ждала семья.

К счастью, на пляже оказались врачи, которые оказали Элизабет первую помощь. Однако травмы были настолько серьезные, что женщине пришлось ампутировать руку.

«Люди, которые нас не знали, просто подбегали к нам с предложением помочь, и это было просто удивительно», — рассказал муж пострадавшей.

Фоли также потребуется реконструктивная операция в месте укуса акулы в таз, но Элизабет уже выписалась из больницы и счастлива, что жива и вернулась домой к своей семье.

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