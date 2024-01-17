Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ребенок пострадал от нападения акулы во время погружения в клетке

Loop Caribbean News: на Багамах акула напала на ребенка

close
100%
Shutterstock

На Багамских островах во время погружения туристов под воду в клетке, акула укусила за ногу 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Loop Caribbean News.

Инцидент произошел на острове Paradise Island, 10-летний школьник вместе с группой туристов совершал погружение под воду в клетке, чтобы посмотреть на хищных рыб.

В какой-то момент, проплывающая мимо акула укусила ребенка за ногу. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние врачи оценивают как стабильное, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стая пираний растерзала мужчину, переходившего реку вброд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами