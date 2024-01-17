Ребенок пострадал от нападения акулы во время погружения в клетке

На Багамских островах во время погружения туристов под воду в клетке, акула укусила за ногу 10-летнего мальчика. Об этом сообщает Loop Caribbean News.

Инцидент произошел на острове Paradise Island, 10-летний школьник вместе с группой туристов совершал погружение под воду в клетке, чтобы посмотреть на хищных рыб.

В какой-то момент, проплывающая мимо акула укусила ребенка за ногу. Пострадавшего экстренно госпитализировали, его состояние врачи оценивают как стабильное, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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