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Пенсионерка из-за мошенников лишилась 1,5 млн рублей и чуть не осталась без жилья

В Иркутске пенсионерка чуть не осталась без жилья из-за мошенников
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Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Иркутске 75-летняя местная жительница лишилась 1,5 млн рублей и чуть не осталась без жилья из-за мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Вас обманывают».

Пожилой женщине позвонил неизвестный, представившийся «сотрудником социальной организации». Аферист попросил назвать страховой номер якобы для записи в очередь для перерасчета пенсии. Затем с иркутянкой связался лжесотрудник банка, который заявил, что на нее взяли девять кредитов и теперь спасти сбережения можно с помощью перевода денег на «безопасный счет» — пенсионерка последовала инструкциям.

Затем мошенники стали убеждать женщину, что ее квартиру якобы выставили на продажу злоумышленники. Аферисты предложили «спасти» недвижимость с помощью «фиктивной» сделки купли-продажи, но это насторожило россиянку, и та обратилась в полицию.

После обращения в отдел МВД преступники звонили пенсионерке еще несколько дней, но полицейские предостерегли ее от дальнейшего общения. Общий ущерб от действий мошенников составил 1,5 млн рублей.

Ранее россиянка инвестировала в мошенников свою недвижимость и деньги племянника.

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