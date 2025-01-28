Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поселившийся в хостеле мигрант заявил о желании отрезать головы русским женщинам

Мигрант устроил дебош в подмосковном хостеле и пригрозил обезглавить россиянок
close
Shutterstock

В Подмосковье постоялец хостела грозился отрезать головы русским женщинам, сообщает mk.ru.

По данным издания, 20-летний юноша, родившийся в одной из стран СНГ, уже получил российское гражданство и до недавнего времени проживал в хостеле в подмосковном Пушкине. На прошлой неделе он, находясь в состоянии наркотического опьянения, обещал отрезать голову администратору и унижал русских женщин. Мужчина шатался в разные стороны по коридору и бормотал что-то странное, на это обратили внимание уборщицы и рассказали обо всем администратору.

53-летняя женщина уточнила у постояльца, нужна ли ему помощь, но в ответ молодой человек принялся унижать собеседницу. Та заподозрила его в употреблении наркотиков и пригрозила вызвать полицию, после чего мужчина замахнулся на нее и поклялся, что расправиться с ней и вообще всеми русскими женщинами. Администратор позвала на помощь.

Дебошира обезвредили подоспевшие на место мужчины. Стражи порядка нашли под подушкой в его комнате нож, а в крови у мигранта обнаружили наркотические вещества. Сначала подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, но позже отпустили под подписку о невыезде. Тогда мужчина вернулся в хостел, где снимал койко-место с лета прошлого года, собрал вещи и ушел в неизвестном направлении.

Ранее мигрант попытался изнасиловать москвичку, которой доставлял заказ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами