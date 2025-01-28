Поселившийся в хостеле мигрант заявил о желании отрезать головы русским женщинам

В Подмосковье постоялец хостела грозился отрезать головы русским женщинам, сообщает mk.ru.

По данным издания, 20-летний юноша, родившийся в одной из стран СНГ, уже получил российское гражданство и до недавнего времени проживал в хостеле в подмосковном Пушкине. На прошлой неделе он, находясь в состоянии наркотического опьянения, обещал отрезать голову администратору и унижал русских женщин. Мужчина шатался в разные стороны по коридору и бормотал что-то странное, на это обратили внимание уборщицы и рассказали обо всем администратору.

53-летняя женщина уточнила у постояльца, нужна ли ему помощь, но в ответ молодой человек принялся унижать собеседницу. Та заподозрила его в употреблении наркотиков и пригрозила вызвать полицию, после чего мужчина замахнулся на нее и поклялся, что расправиться с ней и вообще всеми русскими женщинами. Администратор позвала на помощь.

Дебошира обезвредили подоспевшие на место мужчины. Стражи порядка нашли под подушкой в его комнате нож, а в крови у мигранта обнаружили наркотические вещества. Сначала подозреваемого доставили в отдел внутренних дел, но позже отпустили под подписку о невыезде. Тогда мужчина вернулся в хостел, где снимал койко-место с лета прошлого года, собрал вещи и ушел в неизвестном направлении.

Ранее мигрант попытался изнасиловать москвичку, которой доставлял заказ.