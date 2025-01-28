В Москве мигрант попытался изнасиловать незнакомую девушку, которой доставлял заказ

В Москве суд вынес приговор иностранцу, которого подозревали в попытке изнасилования. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.
Инцидент произошел в доме на Туристской улице. По версии следствия, мужчина должен был доставить заказ, и, когда прибыл в квартиру, попытался надругаться над заказчицей. При этом ранее с ней мигрант знаком не был.
«Потерпевшая оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места преступления», – сообщается в публикации.
Иностранца задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Следователи допросили свидетелей и провели другие необходимые мероприятия.
Суд приговорил мужчину к 3,5 года лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима.
До этого в Приморье клиентка обвинила водителя-мигранта в домогательствах. По ее словам, таксист всю дорогу трогал ее ноги, заламывал руки и другое. В какой-то момент пострадавшая стала кричать, и ей пригрозили пистолетом.
Ранее житель Брянской области надругался над трехлетней дочерью соседа, пока тот спал.