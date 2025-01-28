Мужчина перенес 9 операций и пролежал в постели 14 месяцев из-за вросшего волоса

Австралиец провел 14 месяцев в постели и перенес девять операций из-за редкого заболевания кожи, спровоцированного вросшим волосом, сообщает LADBible.

Дилан Конвей из Австралии поделился историей своей борьбы с тяжелым заболеванием кожи, которое на год «остановило» его жизнь. Из-за рецидива пилонидального синуса, вызванного вросшим волосом, Дилан перенес девять операций и провел 14 месяцев, прикованный к постели.

Пилонидальный синус — болезненное состояние, которое один из врачей описал как «хуже родов». Дилан столкнулся с этим в 19 лет, когда служил в австралийской армии. Первые симптомы появились внезапно, вспоминает Конвей — он проснулся с сильной болью в пояснице.

«Это было похоже на то, как будто меня сбила машина», — вспоминает мужчина.

Несмотря на первую операцию, болезнь рецидивировала, и молодому человеку пришлось пройти через череду хирургических вмешательств. Во время одной из операций врачи удалили огромный кусок кожи размером с небольшой футбольный мяч.

«Я превратился из уверенного в себе человека в того, кто не может ни сидеть, ни ходить, ни общаться с друзьями и семьей», — признался Дилан.

В поисках сил он начал читать книги о людях, преодолевших серьезные трудности. Это стало для него спасением и вдохновило на создание благотворительной организации BrothersNBooks. Проект помогает людям делиться историями своих невзгод и книгами, которые помогли им справиться с трудностями.

«Я надеюсь, что мой опыт поможет другим. Если кто-то столкнется с этим заболеванием и начнет искать информацию в Google, он увидит, что не одинок», — говорит австралиец.

Ранее в США мужчина впал в кому, пытаясь удалить из паха вросший волос.