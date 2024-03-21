Мужчина впал в кому, пытаясь удалить из паха вросший волос

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Американец месяц провел в коме из-за того, что удалил вросший волос из паха. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодой американец попал в больницу в тяжелом состоянии, у мужчины было диагностировано заражение крови. Состояние пациента стремительно ухудшалось, бактериальная инфекция практически разрушила сердце.

Врачи ввели пациента в состояние комы и не давали положительных прогнозов на восстановление. Спустя месяц американец пришел в себя, он рассказал, что занес инфекцию в организм, когда пытался удалить из паха вросший волос.

Мужчина прошел длительный курс лечения и смог восстановиться.

Ранее женщина впала в кому после катания с мужем на прогулочном катере.