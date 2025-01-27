В Подмосковье подросток возненавидел отчима и выстрелил в него из пистолета

В Подмосковье подросток выстрелил в отчима, которого заподозрил в насилии над матерью. Об этом пишет mk.ru.

Все произошло вечером 26 января в Королеве. 14-летний школьник собрал приятелей, чтобы вместе с ними отомстить своему отчиму. По мнению юноши, мужчина оказывал на его мать дурное влияние и угрожал ей. Организатор нападения был вооружен травматическим пистолетом. Он дождался, пока жертва выйдет из подъезда, и выстрелил, целясь в лоб, после чего компания скрылась.

Мужчина серьезно не пострадал и отказался от госпитализации, хотя жаловался на головную боль и рвоту. Мать стрелка сообщила, что муж имеет инвалидность и никогда не поднимал на нее руку. Она не смогла пояснить, почему ее сын его недолюбливает. По ее мнению, оружие подросток мог попросить у знакомых, которые ходят вместе с ним на вольную борьбу.

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