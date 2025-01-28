Китайский зоопарк продает мочу тигра в качестве средства от ревматизма

SCMP: зоопарк в Китае начал продавать мочу тигра в качестве лекарства от ревматизма

Китайский зоопарк продает тигриную мочу как средство от ревматизма, пишет South China Morning Post.

Зоопарк дикой природы Яань Бифэнся в провинции Сычуань оказался в центре скандала после того, как начал продавать мочу тигров, утверждая о ее лечебных свойствах. Бутылка объемом 250 граммов стоит $7. На этикетке продукта указано, что жидкость обладает «хорошим терапевтическим эффектом» при ревматоидном артрите, растяжениях и мышечных болях.

Сотрудники зоопарка рекомендуют смешивать мочу с белым вином и прикладывать к больным местам вместе с ломтиками имбиря. Также предлагается принимать средство внутрь, но с осторожностью: при появлении аллергических реакций использование следует прекратить. Кроме того, не уточняется, проходит ли она какую-либо дезинфекцию перед продажей.

Продажи продукта, по данным сотрудников, остаются скромными — не более двух бутылок в день. При этом эксперты в области традиционной китайской медицины выразили сомнения в лечебных свойствах такого товара.

«Преувеличение его ценности без доказательств искажает традиционную китайскую медицину и наносит вред сохранению тигров», — говорится в заявлении.

Другой практикующий врач отметил, что зоопарк, вероятно, не имеет права продавать лекарственные средства без одобрения государственных регулирующих органов. Однако сотрудники зоопарка утверждают, что у них есть необходимая лицензия.

Ранее китайский зоопарк подвергся критике из-за худого крокодила, которого показывают людям.