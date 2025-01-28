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Учителя из Брянска, ударившего школьника указкой, обвинили в побоях

В Брянске учителя обвинили в рукоприкладстве в отношении ученика четвертого класса
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Depositphotos

В Брянске учителя физкультуры будут судить за применение физической силы к ученику четвертого класса. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года в 1-й городской гимназии во время урока физкультуры. По неназванной причине педагог взял указку и ударил ею одного из школьников. В результате на бедре у пострадавшего остался кровоподтек, он обратился в травмпункт. Учителю объявили выговор и отстранили от преподавания в классе, где учится мальчик.

Районная прокуратура провела проверку по факту произошедшего и выявила нарушения федерального закона «Об образовании». Сотрудники ведомства внесли представление директору гимназии и привлекли его к административной ответственности. Учителю физкультуры также грозит наказание за побои, его могут арестовать на 15 суток, оштрафовать на 30 тыс. или отправить на обязательные работы.

Ранее учительница из Кабардино-Балкарии избила школьника, который сорвал ее урок.

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