Учительница из Кабардино-Балкарии избила школьника, который сорвал ее урок

В Кабардино-Балкарии учительница ударила школьника по лицу за срыв урока

Учительница подняла руку на школьника в Кабардино-Балкарии. Видео избиения опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Как сообщается, инцидент произошел в СОШ №3 в Нарткале после того, как ученики средней школы сорвали урок в соседнем кабинете. Завуч по воспитательной работе Нюся Мазанова решила найти и наказать виновных и выбрала, как ей показалось, самого шумного подростка.

Судя по записи, сделанной его одноклассниками, педагогом криком потребовала, чтобы ученик перестал ей мешать вести урок, и несколько раз ударила его рукой по лицу.

В школе подтвердили факт инцидента, но встали на защиту сотрудницы.

«Педагог великолепный, с опытом работы, просто это срыв нервный, по-другому я это объяснить не могу. Мы сами очень расстроены. Этот случай единичный, но он произошел», — заявила директор Елена Иванова.

Тем не менее Мазанову уже отстранили от работы. Проверкой по делу занимается СК.

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