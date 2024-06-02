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Участники программы «Время героев» продолжили обучение на атомном ледоколе «50 лет Победы»

Участники «Время героев» отправились к Северному полюсу

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Александр Астафьев/РИА Новости

Первый модуль программы обучения участников специальной военной операции «Время героев» продолжился в Мурманске, сообщает пресс-служба программы.

Как отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, в ходе обучения участники смогут получить не только базовые знания по разным направлениям, но и управленческие компетенции.

«Знания лучше всего усваиваются, когда их можно, во-первых, применить на практике, во-вторых, когда они связаны с сильными эмоциями. Я уверен, те, кто дойдет до Северного полюса и вернется обратно, запомнят это на всю жизнь», — сказал он.

Все 83 участника программы «Время героев» отправились на борту атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» к Северному полюсу. Борт пройдет по маршруту Мурманск--Северный полюс--Земля Франца Иосифа--Мурманск.

Напомним, программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления (ВШГУ) Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж».

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