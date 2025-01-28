Неизвестный с перцовым баллончиком нападает на курьеров в Петербурге

В Петербурге мужчина в маске нападает на курьеров и снимает это на видео

Неизвестный напал на двух курьеров во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В УМВД по городу сообщили, что нападавший объявлен в розыск.

Два видео, на которых мужчина в черной балаклаве с перцовым баллончиком в руках атакует курьеров на велосипедах, были сняты в этом месяце. Оба инцидента произошли на улице Турку. 27 января один из пострадавших обратился в полицию с заявлением.

«26-летний мужчина сообщил, что осуществлял доставку по заказу. Услышав сзади шаги, он остановил свой велосипед, и в этот момент неизвестный брызнул ему в глаза из перцового баллончика», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого в хулиганстве ищут. Также устанавливается личность второго курьера, пострадавшего от рук хулиганов, добавили в ведомстве.

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