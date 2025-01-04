В Бурятии пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил продавца

В Бурятии пьяный мужчина жестоко избил продавца и устроил погром в магазине

В Кяхтинском районе Бурятии пьяный покупатель жестоко избил продавщицу в магазине, пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел 1 января в городе Кяхта. В магазин ворвался нетрезвый мужчина, он начал распивать спиртное прямо в торговом зале, продавец сделала ему замечание. В ответ хулиган перепрыгнул через прилавок и начал избивать женщину.

«Таскал ее за волосы по всему магазину, разбил об ее голову бутылку, а также витрину с напитками. Когда муж владелицы магазина прибежал, он увидел, что продавец лежит на полу без сознания, а этот мужчина сидит на ней и продолжает наносить удары по голове и лицу», — рассказали очевидцы.

Злоумышленника удалось скрутить, пострадавшая госпитализирована, состояние женщины оценивается как тяжелое.

Ранее россиянин с ножом ворвался в супермаркет и украл две бутылки спиртного.