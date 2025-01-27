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В Подмосковье родители пытали дочь огнем и заставляли просить милостыню

В Подмосковье супругов задержали за пытки в отношении дочери
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Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье женщину подозревают в истязании дочери. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Семья проживает в Лобне. По версии правоохранителей, в период с 2024 года вместе с отцом ребенка мать избивала девочку 2012 года рождения, обжигала раскаленными металлическими предметами.

Женщину задержали, в отношении ее мужа возбудили уголовное дело, следствие ходатайствует об аресте.

«В ходе расследования установлено, что семья находится на территории России нелегально», – сообщается в публикации.

Как сообщает «Сапа», девочка сбежала из дома и попросила помощи в мечети. По ее словам, родители, помимо всего перечисленного следователями, заставляли ее просить милостыню. Старшие члены семьи применяли пытки для того, чтобы ребенок выходил на улицу и попрошайничал. Таким образом пострадавшая «обеспечивала» мать и отца.

Известно, что семья переехала в Лобню недавно. Ребенок рассказал, что хотел бы ходить учиться.

Ранее в Татарстане мать два года истязала несовершеннолетнюю дочь.

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