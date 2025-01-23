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В Татарстане мать два года истязала несовершеннолетнюю дочь

В Татарстане мать будут судить за истязание дочери
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Shutterstock

Жительница Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в истязании собственной дочери, женщина систематически избивала ребенка и угрожала ей ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Татарстан.

По данным следствия, с сентября 2022 года по октябрь 2024 года обвиняемая регулярно избивала свою дочь, пьяная мать угрожала 15-летней девочке ножом. Ребенок боялся рассказать кому-либо о произошедшем, однако после очередного избиения она написала участковому уполномоченному полиции сообщение о том, что мать избивает ее.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Обвиняемой может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Магаданской области отчим, истязавший пасынка, получил 4 года колонии.

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