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Россиянин избил молодого отца, отмечавшего рождение ребенка, из-за громкой музыки

В Воронеже сосед избил молодого отца, который громко отмечал рождение ребенка

В Воронеже сосед из-за громкой музыки избил молодого отца, который отмечал прибавление в семье. Об этом сообщает Telegram-канал «Воронеж VRN».

Инцидент произошел в ночь на 22 января возле дома №73 на Минской улице. Молодой отец громко отмечал рождение ребенка, и это не понравилось его соседу.

Недовольный шумной вечеринкой сосед начал беседовать с молодым отцом на улице, однако между ними произошел конфликт, который закончился дракой. В результате молодой отец зафиксировал побои и обратился за помощью в правоохранительные органы.

До этого в Рыбинске двое мужчин избили пожилого человека после замечания о громкой музыке. После нападения пенсионер так и не поднялся с земли, а злоумышленники вернулись в машину. По факту случившегося организовали проверку.

Ранее пенсионерка оттаскала подростка за волосы из-за громкой музыки, мешавшей младенцу.

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