Пенсионерка оттаскала подростка за волосы из-за громкой музыки, мешавшей младенцу

В Новосибирске девушка пострадала из-за визита работавшей у соседей няни. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Октябрьском районе. Как рассказали местные жители, причиной произошедшего стала громкая музыка. Женщине, помогавшей с воспитанием младенца, не понравилось поведение 16-летней соседки, поэтому она пошла к подростку и потребовала сделать тише.

Девушка ответила, что няня каждый день ее об этом просит, и, в таком случае, когда ей слушать музыку. На кадрах с места инцидента заметно, как после разговора школьница хотела закрыть дверь, но помощница соседей взялась за нее и вошла внутрь.

«Она схватила школьницу за волосы и потащила. После этого уронила на пол и ушла. Девочка рассказала обо всем родителям», – поделились местные жители.

После произошедшего семья подростка и женщина подали заявления в полицию. На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку.

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