В Подмосковье мужчина изнасиловал двоих детей

В Подмосковье мужчину задержали за надругательство над двумя девочками

В Подмосковье мужчину из Брянской области подозревают в надругательстве над двумя девочками. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По предварительным данным, в январе текущего года 34-летний россиянин надругался над малолетней девочкой в заброшенном здании в Орехово-Зуево. В этом же месяце в том же месте он совершил подобное преступление в отношении другой девочки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям о развратных действиях, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«В настоящее время с задержанным работает следователь. Устанавливаются все обстоятельства», – поделились в ведомстве.

Следователи не исключают, что фигурант мог совершить и другие преступления.

Как сообщает 360.ru, мужчина был судим несколько раз, но, по каким статьям, не уточняется. Он не женат, собственных детей нет.

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