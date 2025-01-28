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В Крыму у подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Mash: в Евпатории у подростка после операции вырос хвост
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Shutterstock/FOTODOM

В Крыму визит подростка к врачам закончился вмешательством прокуратуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Подросток из Евпатории осенью прошлого года пожаловался матери на боль в нижней части спины. По данным Telegram-канала, после исследований у 14-летнего молодого человека удалили кисту.

После вмешательства у школьника на копчике стала расти шишка, но врачи заявили, что спустя некоторое время ситуация решится без каких-либо манипуляций.

В результате новообразование продолжило расти, шишка мешает юноше сидеть и выполнять другие действия. При этом родители попросили медиков сделать еще одну операцию, подростка направили на дополнительное обследование.

После того как пациент сдал все анализы, его пообещали прооперировать в декабре. Однако, по словам матери молодого человека, врачи отказываются от манипуляции и предлагают ходить с «хвостом» всю жизнь.

Известно, что по факту произошедшего проверки проводили сотрудники Следственного комитета и прокуратуры.

Ранее американец остался инвалидом из-за прописанных ему антибиотиков.

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