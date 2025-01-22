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Мужчина ослеп после приема антибиотиков

Daily Mail: американец остался инвалидом из-за прописанных ему антибиотиков
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Мужчина из США ослеп после приема антибиотиков, пишет Daily Mail.

Матео Родригес, 29-летний житель США, рассказал, что его жизнь изменилась навсегда после приема антибиотиков группы фторхинолонов. Врач назначил ему это лекарство для лечения инфекции мочевыводящих путей. Однако уже через несколько дней приема препарата он почувствовал, как будто «в его теле взорвалась бомба».

У Родригеса развились тяжелые побочные реакции, известные как «флоксинг»: повреждение нервов и сухожилий. На его руках появились шишки, он начал испытывать сильную боль и потерял способность нормально передвигаться, что вынудило его использовать ортопедические скобы и инвалидную коляску. Кроме того, у него начали разрушаться нервы в глазах, что привело к частичной потере зрения.

Спустя семь лет Родригес по-прежнему зависит от инвалидной коляски и ортопедических приспособлений. Он также страдает от периферической нейропатии, ревматоидного артрита и фибромиалгии. Побочные эффекты антибиотиков серьезно повлияли на его психическое здоровье: Матео пережил психотический эпизод.

Несмотря на трудности, мужчина нашел силы жить дальше. Он работает в доме для инвалидов, помогая другим людям, и активно рассказывает о рисках, связанных с фторхинолонами. В социальных сетях американец регулярно публикует посты, предупреждая других об опасности этих препаратов.

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