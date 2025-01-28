«Государство диктует правила»: в Госдуме сравнили запрет вейпов с запретом наркотиков

Полный запрет вейпов в России не станет ущемлением прав взрослых потребителей, которые сейчас курят электронные сигареты. Правила в этом случае диктует государство, — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«По поводу прав, слушайте, мы же не говорим о том, что наркотики мы запрещаем и это ущемляет чьи-то права. Конечно, есть люди, которые употребляют наркотики, как-то их достают. Это более жесткая мера, конечно, но да, мы ущемляем их права. Потому что нечего заниматься противоправными действиями. Поэтому государство диктует правила, есть общественный договор. Если большинство населения нашей страны, а это больше 80%, считает, что вейпы нужно запретить — задача Государственной думы это сделать», — заявил Леонов.

Его коллега, глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев сообщил «Газете.Ru», все фракции Госдумы выступают за запрет вейпов. По его словам, ограничения необходимы и для обычных сигарет.

«Мы надеемся, что законопроект будет принят в этом году. В Думе есть единогласная позиция по этому вопросу, однако необходимо, чтобы важность сохранения здоровья поддержало и Правительство. В отношении сигарет тоже нужно продолжать вводить ограничения, и они вводятся. Однако сигареты не курят дети, и на них нельзя так легко подсесть, как на вейпы. Десятки миллионов граждан испытывают огромную зависимость именно от вейпов, подвергая бомбежке свои легкие и организм токсинами и ядами вместе с легко вдыхаемым солевым никотином, используя их сотни раз за день», — сказал Метелев.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос среди своих подписчиков в Telegram о полном запрете продажи вейпов. В опросе участвовали 265 тысяч аккаунтов, 74% из них выступили за запрет, 18% — против.

21 января Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах до двух миллионов рублей за продажу вейпов несовершеннолетним. Вскоре парламент намерен рассмотреть законопроект о полном запрете производства и продажи вейпов в России.

Он предполагает введение запрета на производство и владение оборудованием для производства вейпов и жидкостей к ним. Также предполагается запретить ввоз на территорию страны никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

Ранее в Госдуме посоветовали россиянам покупать вейпы за границей в случае запрета в РФ.